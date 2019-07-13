Россияне стали тратить огромные деньги только на еду

Ситуация с доходами сограждан всё плачевнее. Об этом сообщил наш крупнейший банк.

Во втором квартале 2019 года россияне потратили на еду 38,9% своего дохода. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на ежеквартальный опрос «Сбербанка».

Как отмечается, увеличение расходов на питание связано с падением реальных доходов и высокой инфляцией. Росстат уточнил, что в первом полугодии продовольственная инфляция составила 5,9%, и в это же время реальные доходы упали на 2,3%. При этом эксперты ждут, что во втором квартале этот показатель будет падать и далее.

Следом по затратности идут расходы на ЖКХ, что составили 15,4%, покупка одежды – 10%, и расходы на лечение 7,1%. На кредиты россияне тратят 6,6% доходов, пишет издание.