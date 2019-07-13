Президент Грузии опять нахамила в адрес России

За несколько минут она обвинила Москву в оккупации грузинской территории. Тогда как ранее призывала российские власти не вводить санкции против Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью с немецким «Deutsche Welle» пять раз обвинила Россию в оккупации Абхазии и Южной Осетии. На это обратило внимание «Лента.ру».

Говоря об отношениях с Москвой, Зурабишвили заявила, что 20% грузинской территории «оккупированы», и в дальнейшем ещё четыре раз сделала подобные высказывания.

Зурабишвили напомнила, что между РФ и Грузией нет дипломатических отношений с 2008 года, когда Тбилиси предпринял захват Южной Осетии, в связи с чем грузинские власти рассчитывают строить контакт с Москвой при помощи международных партнёров.