|
Виктория Грей
13 Июля, 2019 11:05
В детском лагере под Владивостоком произошло очередное отравление детей
Детский лагерь «Юнга».
Источник: Shamora.info
Владивосток, 13 Июля - DIXINEWS.
На этот раз число пострадавших составило 28 человек. 15 из них доставлены в инфекционное отделение.
Как сообщило управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, в лагере «Юнга», где накануне отравление получили 28 детей, выявлено множество нарушений санитарных правил по приготовлению и хранению пищи, по режиму дезинфекционного характера и по содержанию помещений пищеблока.
В настоящее время следователи по данному факту проводят проверку.
Стоит отметить, что это уже не первая вспышка кишечной инфекции детей в детском лагере в Приморье на этой неделе. Ранее из лагеря «Юный рыбак» в посёлке Преображение в больницы попали 67 детей. На данный момент их всех уже выписали.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Загрузка...
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия