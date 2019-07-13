В детском лагере под Владивостоком произошло очередное отравление детей

На этот раз число пострадавших составило 28 человек. 15 из них доставлены в инфекционное отделение.

Как сообщило управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, в лагере «Юнга», где накануне отравление получили 28 детей, выявлено множество нарушений санитарных правил по приготовлению и хранению пищи, по режиму дезинфекционного характера и по содержанию помещений пищеблока.

В настоящее время следователи по данному факту проводят проверку.

Стоит отметить, что это уже не первая вспышка кишечной инфекции детей в детском лагере в Приморье на этой неделе. Ранее из лагеря «Юный рыбак» в посёлке Преображение в больницы попали 67 детей. На данный момент их всех уже выписали.