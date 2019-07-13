Президент Украины дал комментарий после разговора с Путиным

Зеленский заявил о готовности обменяться заключёнными.

Президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным дал комментарий по этому поводу.

Украинский лидер заявил, что у него « не спадёт корона», если он позвонит в Москву и решит вопрос по освобождению моряков. Также он согласен на обмен пленными. «Мой главный был вопрос — вернуть всех наших ребят», — сказал президент Украины.

Напомним, лидера стран России и Украины провели телефонный разговор, в четверг, 11 июля, по инициативе украинской стороны. Разговор длился порядка 20 минут.

За это время Путин и Зеленский обсудили вопросы по урегулированию конфликта в Донбассе, по переговорам в нормандском формате и по возвращению удерживаемых лиц.

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков комментируя телефонный разговор сказал, что Владимир Путин начал его со слова «здравствуйте», а как начал разговор Зеленский Песков советует обратиться с этим вопросам к Киеву.