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Виктория Грей
13 Июля, 2019 10:41
Президент Украины дал комментарий после разговора с Путиным
Владимир Зеленский разговаривает по телефону.
Источник: Akcenty.com.ua
Киев, 13 Июля - DIXINEWS.
Зеленский заявил о готовности обменяться заключёнными.
Президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным дал комментарий по этому поводу.
Украинский лидер заявил, что у него « не спадёт корона», если он позвонит в Москву и решит вопрос по освобождению моряков. Также он согласен на обмен пленными. «Мой главный был вопрос — вернуть всех наших ребят», — сказал президент Украины.
Напомним, лидера стран России и Украины провели телефонный разговор, в четверг, 11 июля, по инициативе украинской стороны. Разговор длился порядка 20 минут.
За это время Путин и Зеленский обсудили вопросы по урегулированию конфликта в Донбассе, по переговорам в нормандском формате и по возвращению удерживаемых лиц.
Пресс-секретарь России Дмитрий Песков комментируя телефонный разговор сказал, что Владимир Путин начал его со слова «здравствуйте», а как начал разговор Зеленский Песков советует обратиться с этим вопросам к Киеву.
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