Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Знаменитый актёр и президент Америки питают взаимную неприязнь друг к другу. На этот раз их конфликт разгорелся в социальных сетях.

Президент США Дональд Трамп на саммите в Белом доме заявил, что лично видел как умер знаменитый актёр Арнольд Шварценеггер. Об этом в своём твиттере написал журналист Хантер Уокер.

- Арнольд Шварценеггер, знаете что? Он умер. И я при этом присутствовал, - заявил Трамп по словам Уокера.

Как пишет «Российская газета», между Трампом и Шварценеггером давно царит «личная неприязнь».

В ответ на это «Железный Арни» в своём твиттер написал следующее: «Я по-прежнему здесь. Хотите сравним наши налоговые декларации, Дональд Трамп?».

Позднее выяснилось, что Трамп выразился образно, имея в виду рейтинги шоу «Ученик», которым он занимался в 2014-2015 годах, и где появлялся Шварценеггер.