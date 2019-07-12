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Константин Большаков
12 Июля, 2019 16:57
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Дональд Трамп и Арнольд Шварценеггер.
Источник: argumenti.ru
Вашингтон, 12 Июля - DIXINEWS.
Знаменитый актёр и президент Америки питают взаимную неприязнь друг к другу. На этот раз их конфликт разгорелся в социальных сетях.
Президент США Дональд Трамп на саммите в Белом доме заявил, что лично видел как умер знаменитый актёр Арнольд Шварценеггер. Об этом в своём твиттере написал журналист Хантер Уокер.
- Арнольд Шварценеггер, знаете что? Он умер. И я при этом присутствовал, - заявил Трамп по словам Уокера.
Как пишет «Российская газета», между Трампом и Шварценеггером давно царит «личная неприязнь».
В ответ на это «Железный Арни» в своём твиттер написал следующее: «Я по-прежнему здесь. Хотите сравним наши налоговые декларации, Дональд Трамп?».
Позднее выяснилось, что Трамп выразился образно, имея в виду рейтинги шоу «Ученик», которым он занимался в 2014-2015 годах, и где появлялся Шварценеггер.
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