В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Зеленского

Российский лидер начал беседу со слова «здравствуйте». Теперь известно, о чём шла речь во вчерашнем телефонном разговоре.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что первый разговор российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским носил ознакомительный характер. При этом беседу с Зеленским Путин начал со слова «здравствуйте», пишет «ТАСС».

Песков подчеркнул, что разговор президентов носил «достаточно прагматичный характер».

- Что касается атмосферы разговора, это был первый разговор двух президентов — такой, ознакомительный. Вы знаете, что они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было, - заметил Песков.

При этом в Кремле считают очень важным сам факт того, что украинский и российский президент провели переговоры, заявил пресс-секретарь Путина.