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Константин Большаков
12 Июля, 2019 16:25
В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Зеленского
Владимир Путин.
Источник: theepochtimes.com
Москва, 12 Июля - DIXINEWS.
Российский лидер начал беседу со слова «здравствуйте». Теперь известно, о чём шла речь во вчерашнем телефонном разговоре.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что первый разговор российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским носил ознакомительный характер. При этом беседу с Зеленским Путин начал со слова «здравствуйте», пишет «ТАСС».
Песков подчеркнул, что разговор президентов носил «достаточно прагматичный характер».
- Что касается атмосферы разговора, это был первый разговор двух президентов — такой, ознакомительный. Вы знаете, что они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было, - заметил Песков.
При этом в Кремле считают очень важным сам факт того, что украинский и российский президент провели переговоры, заявил пресс-секретарь Путина.
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