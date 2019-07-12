Политика

Константин Большаков
12 Июля, 2019 16:25

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Зеленского

Владимир Путин.
Источник: theepochtimes.com
#Путин

#Зеленский

#переговоры
Москва, 12 Июля - DIXINEWS.

Российский лидер начал беседу со слова «здравствуйте». Теперь известно, о чём шла речь во вчерашнем телефонном разговоре.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что первый разговор российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским носил ознакомительный характер. При этом беседу с Зеленским Путин начал со слова «здравствуйте», пишет «ТАСС».

Песков подчеркнул, что разговор президентов носил «достаточно прагматичный характер».

- Что касается атмосферы разговора, это был первый разговор двух президентов — такой, ознакомительный. Вы знаете, что они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было, - заметил Песков.

При этом в Кремле считают очень важным сам факт того, что украинский и российский президент провели переговоры, заявил пресс-секретарь Путина.

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