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Константин Большаков
12 Июля, 2019 12:37
Футболист ЦСКА охарактеризовал Россию одним словом
Никола Влашич.
Источник: performgroup.com
Москва, 12 Июля - DIXINEWS.
Он рассказал, что думает о нашей стране. И назвал лучшее место на земле по своему мнению.
Футболист московского ЦСКА Никола Влашич дал интервью «Спорт-Экспресс», в котором охарактеризовал Россию одним словом.
- Россия в одном слове – мощь, - заявил хорватский спортсмен.
Говоря о лучшем месте на Земле, Влашич признался, что считает таковым город Сплит в Хорватии.
Комментируя решение о желании остаться в ЦСКА, Влашич сказал, что «ещё не всё отдал этой команде».
Напомним, в июне армейцы выкупили контракт Влашича у английского «Эвертона». В прошлом сезоне игрок провёл за ЦСКА 31 игру и забил 8 мячей, а также отдал 7 голевых передач.
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