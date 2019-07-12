Спорт

Константин Большаков
12 Июля, 2019 12:37

Футболист ЦСКА охарактеризовал Россию одним словом

Никола Влашич.
Источник: performgroup.com
#ЦСКА

#футбол

#Влашич
Москва, 12 Июля - DIXINEWS.

Он рассказал, что думает о нашей стране. И назвал лучшее место на земле по своему мнению.

Футболист московского ЦСКА Никола Влашич дал интервью «Спорт-Экспресс», в котором охарактеризовал Россию одним словом.

- Россия в одном слове – мощь, - заявил хорватский спортсмен.

Говоря о лучшем месте на Земле, Влашич признался, что считает таковым город Сплит в Хорватии.

Комментируя решение о желании остаться в ЦСКА, Влашич сказал, что «ещё не всё отдал этой команде».

Напомним, в июне армейцы выкупили контракт Влашича у английского «Эвертона». В прошлом сезоне игрок провёл за ЦСКА 31 игру и забил 8 мячей, а также отдал 7 голевых передач.

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