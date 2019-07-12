|
Константин Большаков
12 Июля, 2019 11:50
В офисе Зеленского прокомментировали ситуацию с обысками
Администрация президента Украины.
Источник: dan-news.info
Киев, 12 Июля - DIXINEWS.
Люди президента заявили, что информация является фейком. И потребовали её опровержения.
В офисе президента Украины Владимира Зеленского не проводили обыск сотрудники ГБР. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Как подчеркнули в офисе Зеленского, в четверг, 11 июля, в здании администрации президента Украины следственных действий не проводилось.
- Эта информация фейк, - резюмировали в пресс-службе Зеленского.
Кроме того, власти потребовали опровержения данной информации, опубликованной накануне изданием «Главком», и напомнили, что обыске в администрации президента Украины проводились лишь 29 мая, когда после ухода людей Петра Порошенко пропали компьютеры.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Загрузка...
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия