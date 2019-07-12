Политика

Константин Большаков
12 Июля, 2019 11:50

В офисе Зеленского прокомментировали ситуацию с обысками

Администрация президента Украины.
Источник: dan-news.info
#Зеленский

#обыски

#ГБР
Киев, 12 Июля - DIXINEWS.

Люди президента заявили, что информация является фейком. И потребовали её опровержения.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского не проводили обыск сотрудники ГБР. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как подчеркнули в офисе Зеленского, в четверг, 11 июля, в здании администрации президента Украины следственных действий не проводилось.

- Эта информация фейк, - резюмировали в пресс-службе Зеленского.

Кроме того, власти потребовали опровержения данной информации, опубликованной накануне изданием «Главком», и напомнили, что обыске в администрации президента Украины проводились лишь 29 мая, когда после ухода людей Петра Порошенко пропали компьютеры.

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