Visa и MasterCard могут оказаться в России вне закона

Такой законопроект будут рассматривать депутаты. Он касается банков из санкционного списка.

Депутаты Госдумы собираются рассмотреть законопроект, который предъявляет новые требования к работе платёжных систем. Как пишет «Коммерсант», речь идёт о том, чтобы запретить иностранным компаниям блокировать платежи банков, оказавшихся под санкциями.

Издание утверждает, что документ будут рассматривать уже 23 июля. При этом международные системы, работающие в России и зарегистрированные Банком России, под определение «иностранная платёжная система» не попадают, однако для них вводится новая обязанность – обеспечить бесперебойное проведение платежей по картам любых российских банков, в том числе, попавших под западные санкции.

Если законопроект будет принят, международные платёжные системы, в том числе Visa и MasterCard, должны будут откорректировать свои правила в течение полугода. В противном случае их ожидает исключение из реестра ЦБ и запрет на работу в России.