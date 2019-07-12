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Константин Большаков
12 Июля, 2019 11:21
Visa и MasterCard могут оказаться в России вне закона
Карты VISA и Mastercard.
Источник: akket.com
Москва, 12 Июля - DIXINEWS.
Такой законопроект будут рассматривать депутаты. Он касается банков из санкционного списка.
Депутаты Госдумы собираются рассмотреть законопроект, который предъявляет новые требования к работе платёжных систем. Как пишет «Коммерсант», речь идёт о том, чтобы запретить иностранным компаниям блокировать платежи банков, оказавшихся под санкциями.
Издание утверждает, что документ будут рассматривать уже 23 июля. При этом международные системы, работающие в России и зарегистрированные Банком России, под определение «иностранная платёжная система» не попадают, однако для них вводится новая обязанность – обеспечить бесперебойное проведение платежей по картам любых российских банков, в том числе, попавших под западные санкции.
Если законопроект будет принят, международные платёжные системы, в том числе Visa и MasterCard, должны будут откорректировать свои правила в течение полугода. В противном случае их ожидает исключение из реестра ЦБ и запрет на работу в России.
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