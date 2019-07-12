Силовые структуры

Константин Большаков
12 Июля, 2019 10:19

Названы подробности гибели 10 человек на реке в Туве

Река Шуя.
Источник: fotub.com
#МВД

#туристы

#трагедия
Кызыл, 12 Июля - DIXINEWS.

Трагедия произошла нынешним утром. Погибшие пытались пересечь реку вброд на машине.

Утром 12 июля в Туве в Бай-Тайгинском районе при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулся автомобиль «УАЗ». Информацию об этом сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МВД.

На месте трагедии обнаружили тела 10 человек. Среди них шестеро детей. Сейчас полицейские выясняют, сколько человек было в салоне автомобиля.

- Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, - отметили в МВД.

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