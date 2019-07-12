Политика

Константин Большаков
12 Июля, 2019 10:03

На Украине обрадовались запрету «Всемирного конгресса украинцев» в России

МИД Украины.
Источник: 112.ua
#Украина

#МИД

#Генпрокуратура
Киев, 12 Июля - DIXINEWS.

Дипломаты соседней страны считают, что Москва боится этой организации. И тут же выразило протест.

В МИД Украины выразили протест в связи с решением Генеральной прокуратуры РФ о признании нежелательной на территории нашей страны деятельности «Всемирного конгресса украинцев». Украинские дипломаты назвали решение российских властей «позорным», пожаловавшись на притеснения украинского меньшинства.

Помимо того, в Киеве анонсировали ответные шаги, однако какие именно – не уточнили.

Вместе с этим в МИД Украины «обрадовались» запрету организации и формулировкам Генпрокуратуры России, заявив, что «Всемирный конгресс украинцев всегда будет угрозой для Кремля».

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