На Украине обрадовались запрету «Всемирного конгресса украинцев» в России

Дипломаты соседней страны считают, что Москва боится этой организации. И тут же выразило протест.

В МИД Украины выразили протест в связи с решением Генеральной прокуратуры РФ о признании нежелательной на территории нашей страны деятельности «Всемирного конгресса украинцев». Украинские дипломаты назвали решение российских властей «позорным», пожаловавшись на притеснения украинского меньшинства.

Помимо того, в Киеве анонсировали ответные шаги, однако какие именно – не уточнили.

Вместе с этим в МИД Украины «обрадовались» запрету организации и формулировкам Генпрокуратуры России, заявив, что «Всемирный конгресс украинцев всегда будет угрозой для Кремля».