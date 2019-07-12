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Константин Большаков
12 Июля, 2019 09:36
Орешкин выйдет «в народ» на «Ладе»
Максим Орешкин.
Источник: instagram.com
Москва, 12 Июля - DIXINEWS.
Министр решил предпринять автопутешествие. А по пути заехать в несколько городов.
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин решил поехать на форум моногородов в Тольятти из Москвы на автомобиле «Lada XRay». Об этом своим подписчикам министр рассказал на странице в инстаграме.
Как пишет «ТАСС», по пути Орешкин побывает во Владимире, Нижнем Новгороде, Казани и Самаре. В пункт назначения министр хочет добраться в воскресенье вечером. При этом по всему пути его не будут сопровождать сотрудники ГИБДД.
По дороге Максим Орешкин планирует пообщаться с бизнесменами и подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва – Казань и полной реконструкцией трассы М7, где он проедет часть пути.
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