Орешкин выйдет «в народ» на «Ладе»

Министр решил предпринять автопутешествие. А по пути заехать в несколько городов.

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин решил поехать на форум моногородов в Тольятти из Москвы на автомобиле «Lada XRay». Об этом своим подписчикам министр рассказал на странице в инстаграме.

Как пишет «ТАСС», по пути Орешкин побывает во Владимире, Нижнем Новгороде, Казани и Самаре. В пункт назначения министр хочет добраться в воскресенье вечером. При этом по всему пути его не будут сопровождать сотрудники ГИБДД.

По дороге Максим Орешкин планирует пообщаться с бизнесменами и подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва – Казань и полной реконструкцией трассы М7, где он проедет часть пути.