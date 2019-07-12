Экономика

Константин Большаков
12 Июля, 2019 09:36

Орешкин выйдет «в народ» на «Ладе»

Максим Орешкин.
Источник: instagram.com
#Орешкин

#чиновники

#LADA
Москва, 12 Июля - DIXINEWS.

Министр решил предпринять автопутешествие. А по пути заехать в несколько городов.

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин решил поехать на форум моногородов в Тольятти из Москвы на автомобиле «Lada XRay». Об этом своим подписчикам министр рассказал на странице в инстаграме.

Как пишет «ТАСС», по пути Орешкин побывает во Владимире, Нижнем Новгороде, Казани и Самаре. В пункт назначения министр хочет добраться в воскресенье вечером. При этом по всему пути его не будут сопровождать сотрудники ГИБДД.

По дороге Максим Орешкин планирует пообщаться с бизнесменами и подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва – Казань и полной реконструкцией трассы М7, где он проедет часть пути.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Стали известны самые богатые чиновники России
На смартфоны для российских чиновников потратят 23 млрд рублей
Названа причина отставки мэра Челябинска
Читайте в рубрике:
Кудрин не поверил в рост доходов россиян
Грузчикам из Шереметьево подняли зарплату до 200 тысяч рублей
Власти решили принимать ягоды от россиян


Загрузка...
Моника Белуччи рассталась со своим молодым возлюбленным
Каталонцы требуют впустить в Европарламент избранных ими евродепутатов
Московская прокуратура примет москвичей в аэропорту Шереметьево
Гибель моряков-подводников и авиарейсы в Чехию
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы подробности гибели 10 человек на реке в Туве
Киев, 12 Июля, 10:03.
На Украине обрадовались запрету «Всемирного конгресса украинцев» в России
Москва, 12 Июля, 09:36.
Орешкин выйдет «в народ» на «Ладе»
Красноярск, 12 Июля, 08:10.
Жаркие выходные прогнозируют синоптики в Красноярске
Москва, 11 Июля, 21:07.
Industrial Transformation: свою продукцию в Сингапуре представят ИТ-компании Москвы
Москва, 11 Июля, 20:06.
В центре Москвы снова перекроют улицы 13 и 14 июля
Санкт-Петербург, 11 Июля, 19:37.
Самолёт вылетел из Питера и столкнулся с птицей
Москва, 11 Июля, 19:14.
Путин впервые пообщался с Зеленским лично
Москва, 11 Июля, 19:07.
В Москве выделят льготы инвесторам создающим рабочие места
Киев, 11 Июля, 17:48.
В Чернобыле поймали «сталкера» из России
Пермь, 11 Июля, 17:30.
В ближайшие выходные не исключено повторение урагана в Прикамье
Омск, 11 Июля, 16:55.
Жителям Омска будет пересчитана плата за ТКО





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия