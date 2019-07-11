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Константин Большаков
11 Июля, 2019 19:14
Путин впервые пообщался с Зеленским лично
Владимир Путин.
Источник: 112.international
Москва, 11 Июля - DIXINEWS.
Со стороны Киева поступил телефонный звонок. Стороны обсудили накопившиеся проблемы.
В четверг, 11 июля, президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Как сказано в сообщении, разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
- Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договорённость о продолжении этой работы на уровне экспертов, - заявили в Кремле.
Кроме того, Путин и Зеленский обсудили возможность продолжения переговоров в Нормандском формате. Ранее Зеленский приглашал Путина в Минск, чтобы обсудить проблемные вопросы между Москвой и Киевом.
Отметим, что это первый личный контакт двух президентов после избрания Владимира Зеленского на пост главы Украины.
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