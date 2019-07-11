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Константин Большаков
11 Июля, 2019 17:48
В Чернобыле поймали «сталкера» из России
Чернобыльская АЭС.
Источник: theins.ru
Киев, 11 Июля - DIXINEWS.
Кроме него были задержаны ещё двое британцев. Всем им выписали штрафы.
В национальной полиции Украины в Киевской области сообщили, что в Чернобыльской зоне отчуждения были задержаны россиянин и двое граждан Великобритании. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Известно, что россиянина поймали в районе села Терехи, а британцев в городе Припять. Нарушители являются любителями экстремального туризма, так называемые «сталкеры». В зоне отчуждения они пробыли почти сутки.
На нарушителей составили административные протоколы и выписали штрафы. Кроме того, данные граждан передали в СБУ и Госпогранслужбу Украины.
Напомним, интерес к зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС возобновился в связи с выходом в мае 2019 года сериала «Чернобыль» от НВО.
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