В Чернобыле поймали «сталкера» из России

Кроме него были задержаны ещё двое британцев. Всем им выписали штрафы.

В национальной полиции Украины в Киевской области сообщили, что в Чернобыльской зоне отчуждения были задержаны россиянин и двое граждан Великобритании. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Известно, что россиянина поймали в районе села Терехи, а британцев в городе Припять. Нарушители являются любителями экстремального туризма, так называемые «сталкеры». В зоне отчуждения они пробыли почти сутки.

На нарушителей составили административные протоколы и выписали штрафы. Кроме того, данные граждан передали в СБУ и Госпогранслужбу Украины.

Напомним, интерес к зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС возобновился в связи с выходом в мае 2019 года сериала «Чернобыль» от НВО.