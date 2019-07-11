Путин ответил Зеленскому на просьбу о встрече

Российский лидер подчеркнул, что ему интересна эта идея. И назвал условие, когда саммит может состояться.

Президент России Владимир Путин ответил на предложение украинского коллеги Владимира Зеленского о встрече в Минске. Слова российского лидера передаёт агентство «ТАСС».

Как отметил Путин, Россия никогда не отказывалась от расширения нормандского формата и такая встреча может быть интересна.

- Более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны, - добавил Путин.

Напомним, ранее Зеленский предложил Путину встретиться в Минске при участии глав США, Великобритании, Германии и Франции.