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Константин Большаков
11 Июля, 2019 16:11
Путин ответил Зеленскому на просьбу о встрече
Владимир Зеленский и Владимир Путин.
Источник: kitaylife.ru
Москва, 11 Июля - DIXINEWS.
Российский лидер подчеркнул, что ему интересна эта идея. И назвал условие, когда саммит может состояться.
Президент России Владимир Путин ответил на предложение украинского коллеги Владимира Зеленского о встрече в Минске. Слова российского лидера передаёт агентство «ТАСС».
Как отметил Путин, Россия никогда не отказывалась от расширения нормандского формата и такая встреча может быть интересна.
- Более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны, - добавил Путин.
Напомним, ранее Зеленский предложил Путину встретиться в Минске при участии глав США, Великобритании, Германии и Франции.
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