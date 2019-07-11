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Константин Большаков
11 Июля, 2019 14:24
В Иркутской области объявили траур по жертвам наводнения
Наводнение в Иркутской области.
Источник: armeniasputnik.am
Иркутск, 11 Июля - DIXINEWS.
Завтра в регионе приспустят флаги. Жертвами стихии стали более двадцати человек.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал указ, согласно которому 12 июля в регионе объявляется днём траура по погибшим при наводнении. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Согласно указу, завтра в области приспустят флаги, не будут проводить развлекательные мероприятия, в том числе, не будут транслировать развлекательные шоу по телевидению.
Руководство региона принесло соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, при наводнении в Иркутской области, которое началось в конце июня из-за сильных дождей, погибли 25 человек. Более 3,5 тысяч человек пострадали.
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