Мутко прокомментировал решение CAS о его судьбе

Суд решил отменить пожизненное отстранение российского чиновника от Олимпиады. Оно было назначено в связи с допинговым скандалом.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, бывший министр спорта России, прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда снять с него пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр и любое участие в них. Слова чиновника передаёт «РБК».

- Я удовлетворён решением, которое принял CAS, - подытожил Мутко.

О решении отменить запрет МОК от 5 декабря 2017 года в отношении Виталия Мутко стало известно в четверг, 11 июля. 26 декабря того же года чиновник подал апелляцию на решение Международного олимпийского комитета.