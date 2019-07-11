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Константин Большаков
11 Июля, 2019 13:46
Мутко прокомментировал решение CAS о его судьбе
Виталий Мутко.
Источник: goprosport.ru
Москва, 11 Июля - DIXINEWS.
Суд решил отменить пожизненное отстранение российского чиновника от Олимпиады. Оно было назначено в связи с допинговым скандалом.
Вице-премьер РФ Виталий Мутко, бывший министр спорта России, прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда снять с него пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр и любое участие в них. Слова чиновника передаёт «РБК».
- Я удовлетворён решением, которое принял CAS, - подытожил Мутко.
О решении отменить запрет МОК от 5 декабря 2017 года в отношении Виталия Мутко стало известно в четверг, 11 июля. 26 декабря того же года чиновник подал апелляцию на решение Международного олимпийского комитета.
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