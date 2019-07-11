Спорт

Константин Большаков
11 Июля, 2019 13:46

Мутко прокомментировал решение CAS о его судьбе

Виталий Мутко.
Источник: goprosport.ru
#Мутко

#МОК

#CAS
Москва, 11 Июля - DIXINEWS.

Суд решил отменить пожизненное отстранение российского чиновника от Олимпиады. Оно было назначено в связи с допинговым скандалом.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, бывший министр спорта России, прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда снять с него пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр и любое участие в них. Слова чиновника передаёт «РБК».

- Я удовлетворён решением, которое принял CAS, - подытожил Мутко.

О решении отменить запрет МОК от 5 декабря 2017 года в отношении Виталия Мутко стало известно в четверг, 11 июля. 26 декабря того же года чиновник подал апелляцию на решение Международного олимпийского комитета.

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