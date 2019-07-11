Названа причина задержания заместителя главы ПФР

Чиновника заподозрили в получении взятки. Сегодня утром к нему пришли силовики.

В четверг, 11 июля, стало известно о задержании замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова. Как пишет «Коммерсант», чиновника заподозрили в получении взятки.

Уголовным делом в отношении Иванова занимаются следователи центрального аппарата СК РФ, подробные комментарии не приводятся, пишет издание.

- Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме, - заявили в пресс-службе ПФР.

Отметим, что Алексей Иванов был назначен зампредом правления ПФР в 2017 году, где отвечал за развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда.