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Константин Большаков
11 Июля, 2019 13:02
Названа причина задержания заместителя главы ПФР
Алексей Иванов.
Источник: pfrf.ru
Москва, 11 Июля - DIXINEWS.
Чиновника заподозрили в получении взятки. Сегодня утром к нему пришли силовики.
В четверг, 11 июля, стало известно о задержании замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова. Как пишет «Коммерсант», чиновника заподозрили в получении взятки.
Уголовным делом в отношении Иванова занимаются следователи центрального аппарата СК РФ, подробные комментарии не приводятся, пишет издание.
- Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме, - заявили в пресс-службе ПФР.
Отметим, что Алексей Иванов был назначен зампредом правления ПФР в 2017 году, где отвечал за развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда.
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