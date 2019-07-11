В Мытищах горит Северная ТЭЦ

Видео с места происшествия публикуют очевидцы и СМИ. В МЧС уточняют информацию.

В четверг, 11 июля, в подмосковных Мытищах загорелась Северная ТЭЦ. Информацию об этом публикуют как очевидцы, так и федеральные СМИ.

ТЭЦ располагается на пересечении Волковского и Осташковского шоссе. По предварительной версии, горят газовые резервуары.

Высота факела достигает 50 метров. Как пишет «Мослента.ру», сейчас в МЧС уточняют всю информацию о произошедшем и о возможных пострадавших.