Пожары

Константин Большаков
11 Июля, 2019 11:50

В Мытищах горит Северная ТЭЦ

Пожар на ТЭЦ.
Источник: Говорит Москва
#МЧС

#ТЭЦ

#Мытищи
Москва, 11 Июля - DIXINEWS.

Видео с места происшествия публикуют очевидцы и СМИ. В МЧС уточняют информацию.

В четверг, 11 июля, в подмосковных Мытищах загорелась Северная ТЭЦ. Информацию об этом публикуют как очевидцы, так и федеральные СМИ.

ТЭЦ располагается на пересечении Волковского и Осташковского шоссе. По предварительной версии, горят газовые резервуары.

Высота факела достигает 50 метров. Как пишет «Мослента.ру», сейчас в МЧС уточняют всю информацию о произошедшем и о возможных пострадавших.

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