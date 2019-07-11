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Константин Большаков
11 Июля, 2019 11:50
В Мытищах горит Северная ТЭЦ
Пожар на ТЭЦ.
Источник: Говорит Москва
Москва, 11 Июля - DIXINEWS.
Видео с места происшествия публикуют очевидцы и СМИ. В МЧС уточняют информацию.
В четверг, 11 июля, в подмосковных Мытищах загорелась Северная ТЭЦ. Информацию об этом публикуют как очевидцы, так и федеральные СМИ.
ТЭЦ располагается на пересечении Волковского и Осташковского шоссе. По предварительной версии, горят газовые резервуары.
Высота факела достигает 50 метров. Как пишет «Мослента.ру», сейчас в МЧС уточняют всю информацию о произошедшем и о возможных пострадавших.
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