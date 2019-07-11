Политика

Константин Большаков
11 Июля, 2019 11:40

Украина решила переименовать Россию и русский язык

Украина.
Источник: diena.lt
#Украина

#Потураев

#переименование
Киев, 11 Июля - DIXINEWS.

Абсурдное предложение выдвинули в команде Зеленского. Они считают, что только украинцы говорят на «настоящем» русском языке.

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык. Такое заявление политик сделал в эфире ютуб-канала Ukrlife.TV.

По мнению Потураева, русский язык нужно назвать российским, а нашу страну на украинских картах переименовать в «Московию».

- Они же хотят вернуться к истокам? Давайте мы им поможем, вернём россиянам разнообразие историческое, - сказал помощник Зеленского.

К чему такие заявления со стороны команды Зеленского сейчас – не ясно, ведь сам украинский лидер ранее предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в Минске.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Путин ответил Зеленскому на просьбу о встрече
Сообщается о погибших при обстреле автоколонны с губернатором Донецкой области
Российский военный корабль зашёл в зону учений НАТО и Украины
Читайте в рубрике:
Ангела Меркель снова начала трястись
Путин рассказал, почему не обиделся на оскорбившего его грузинского журналиста
Президент Грузии выступила с обращением к властям России


Загрузка...
Радикалы лютуют: в Харькове "повесили" депутатов!
Гибель моряков-подводников и авиарейсы в Чехию
Пуск новой противоракеты российской системы ПРО
Грузия не сможет компенсировать потерю турпотока из России
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителям Омска будет пересчитана плата за ТКО
Москва, 11 Июля, 16:11.
Путин ответил Зеленскому на просьбу о встрече
Уфа, 11 Июля, 16:10.
На Международных детских играх в Уфе первое золото завоевала уфимка
Нижний Новгород, 11 Июля, 15:40.
Нижний Новгород и черноморские курорты свяжут дополнительные поезда
Иркутск, 11 Июля, 14:24.
В Иркутской области объявили траур по жертвам наводнения
Москва, 11 Июля, 13:46.
Мутко прокомментировал решение CAS о его судьбе
Москва, 11 Июля, 13:02.
Названа причина задержания заместителя главы ПФР
Москва, 11 Июля, 11:50.
В Мытищах горит Северная ТЭЦ
Киев, 11 Июля, 11:40.
Украина решила переименовать Россию и русский язык
Москва, 11 Июля, 11:14.
Фёдор Смолов назвал причины отказа перейти в английский клуб
Самара, 11 Июля, 11:00.
Бюджет «Крыльев Советов» на новый сезон незначительно изменился по сравнению с прошлым
Москва, 11 Июля, 10:53.
Стало известно, как погибли двое россиян в Греции





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия