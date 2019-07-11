Украина решила переименовать Россию и русский язык

Абсурдное предложение выдвинули в команде Зеленского. Они считают, что только украинцы говорят на «настоящем» русском языке.

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык. Такое заявление политик сделал в эфире ютуб-канала Ukrlife.TV.

По мнению Потураева, русский язык нужно назвать российским, а нашу страну на украинских картах переименовать в «Московию».

- Они же хотят вернуться к истокам? Давайте мы им поможем, вернём россиянам разнообразие историческое, - сказал помощник Зеленского.

К чему такие заявления со стороны команды Зеленского сейчас – не ясно, ведь сам украинский лидер ранее предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в Минске.