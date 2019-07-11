Фёдор Смолов назвал причины отказа перейти в английский клуб

Здоровье не позволило игроку тогда переехать в Лондон. Поэтому было принято решение остаться в России.

Форвард «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов рассказал, почему так и не перешёл в английский клуб «Вест Хэм». Слова игрока передаёт «Чемпионат.com».

В начале 2018 года Смолов был близок к переезду в Лондон, его тогдашний «Краснодар» и «Вест Хэм» сумели договориться, но сам игрок от перехода отказался.

- У меня была травма. В Англии уже шёл сезон, а у нас — отпуск. Я понимал, что, пока я восстановлюсь, пока наберу форму, пока адаптируюсь к скоростям даже на тренировках, пройдет много времени, - объяснил футболист.

Сейчас игрок уже спокойно относится к перспективе играть в Европе, но говорит, что доволен условиями в «Локомотиве», однако в случае выгодного предложения для клуба обещает серьёзно подумать.