Спорт

Константин Большаков
11 Июля, 2019 11:14

Фёдор Смолов назвал причины отказа перейти в английский клуб

Фёдор Смолов.
Источник: sportmedia.news
#Смолов

#футбол

#локомотив
Москва, 11 Июля - DIXINEWS.

Здоровье не позволило игроку тогда переехать в Лондон. Поэтому было принято решение остаться в России.

Форвард «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов рассказал, почему так и не перешёл в английский клуб «Вест Хэм». Слова игрока передаёт «Чемпионат.com».

В начале 2018 года Смолов был близок к переезду в Лондон, его тогдашний «Краснодар» и «Вест Хэм» сумели договориться, но сам игрок от перехода отказался.

- У меня была травма. В Англии уже шёл сезон, а у нас — отпуск. Я понимал, что, пока я восстановлюсь, пока наберу форму, пока адаптируюсь к скоростям даже на тренировках, пройдет много времени, - объяснил футболист.

Сейчас игрок уже спокойно относится к перспективе играть в Европе, но говорит, что доволен условиями в «Локомотиве», однако в случае выгодного предложения для клуба обещает серьёзно подумать.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Расширять РПЛ до 18 команд не будут как минимум несколько лет
Месси посоветовали научиться проигрывать после инцидента с Меделем
Дзюба рассказал, насколько дорожит выступлениями в сборной
Читайте в рубрике:
Мутко прокомментировал решение CAS о его судьбе
Месси не вышел на награждение за третье место Кубка Америки
Месси снова не выиграл Кубок Америки


Загрузка...
Моника Белуччи рассталась со своим молодым возлюбленным
Каталонцы требуют впустить в Европарламент избранных ими евродепутатов
Московская прокуратура примет москвичей в аэропорту Шереметьево
Гибель моряков-подводников и авиарейсы в Чехию
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителям Омска будет пересчитана плата за ТКО
Москва, 11 Июля, 16:11.
Путин ответил Зеленскому на просьбу о встрече
Уфа, 11 Июля, 16:10.
На Международных детских играх в Уфе первое золото завоевала уфимка
Нижний Новгород, 11 Июля, 15:40.
Нижний Новгород и черноморские курорты свяжут дополнительные поезда
Иркутск, 11 Июля, 14:24.
В Иркутской области объявили траур по жертвам наводнения
Москва, 11 Июля, 13:46.
Мутко прокомментировал решение CAS о его судьбе
Москва, 11 Июля, 13:02.
Названа причина задержания заместителя главы ПФР
Москва, 11 Июля, 11:50.
В Мытищах горит Северная ТЭЦ
Киев, 11 Июля, 11:40.
Украина решила переименовать Россию и русский язык
Москва, 11 Июля, 11:14.
Фёдор Смолов назвал причины отказа перейти в английский клуб
Самара, 11 Июля, 11:00.
Бюджет «Крыльев Советов» на новый сезон незначительно изменился по сравнению с прошлым
Москва, 11 Июля, 10:53.
Стало известно, как погибли двое россиян в Греции





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия