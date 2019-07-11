Общество

Константин Большаков
11 Июля, 2019 10:53

Стало известно, как погибли двое россиян в Греции

Последствия урагана в Греции.
Источник: ntdtv.ru
#Греция

#ураган

#туристы
Москва, 11 Июля - DIXINEWS.

Наши соотечественники попали под сильный ураган. Всего от стихии погибли несколько человек.

Россиянка Татьяна Геворкян, ставшая очевидцем вчерашнего урагана на греческом полуострове Халкидики, рассказала о произошедшем. Слова женщины приводит радиостанция «Говорит Москва».

Как пояснила Геворкян, на протяжении получаса продолжался шторм, который сопровождался сильным ветром и градом.

- Мы стоим в автокемпинге на Халкидиках, у нас автодом. Вчера, около 22 часов, началась гроза, налетел ураганный ветер, град размером с оливку, а мы стоим среди оливковых деревьев. Это было очень страшно, - рассказала Татьяна.

Через полчаса, когда ураган утих, семья уехала из города. Из кемпинга, где отдыхала Геворкян, никто не пострадал, однако стихия нанесла ущерб имуществу и выкинула из моря на берег лодки. Также отключилось электричество и возникли проблемы с сотовой свзью.

Напомним, во время вчерашнего урагана в Греции погибли шесть человек, в том числе двое россиян. По информации СМИ, в результате шторма погиб 39-летний гражданин РФ и его двухлетний сын, на них возле отеля в Потидеа упало дерево.

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