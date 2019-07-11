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Виктория Грей
11 Июля, 2019 10:00
Губернатор Прикамья вручил государственную награду Петру Степановичу Белькову
Пётр Бельков и Михаил Сухоплюев с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.
Источник: permkrai.ru
Чайковский, 11 Июля - DIXINEWS.
Директор ЗАО Птицефабрика «Чайковская» награждён орденом «За заслуги перед Отечеством III степени». Также награду получил ещё один сотрудник данного предприятия.
Накануне, 10 июля, в рамках выставки «Агрофест - 2019» губернатор Пермского края Максим Решетников вручил представителям сельскохозяйственной отрасли государственные награды.
Директор ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» Пётр Степанович Бельков был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством III степени» за большой вклад в развитие сельского хозяйства и добросовестную работу на протяжении многих лет.
Также была вручена награда сотруднику ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» за заслуги в области сельского хозяйства и добросовестную многолетнюю работу. Слесарю-ремонтнику птицефабрики Михаилу Сухоплюеву было присвоено почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».
В свою очередь губернатор Прикамья Максим Решетников отметил: «Я очень рад и счастлив, что мы вручаем такие почётные награды работникам сельского хозяйства. Вы внесли огромный вклад в развитие этой отрасли и Пермского края в целом. Спасибо, продолжайте в том же духе!».
Напомним, Пётр Степанович Бельков уже был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени», а в этом году ему присвоена награда уже III степени. Высшей степенью ордена «За заслуги перед Отечеством» является I степень.
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