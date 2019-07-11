Губернатор Прикамья вручил государственную награду Петру Степановичу Белькову

Директор ЗАО Птицефабрика «Чайковская» награждён орденом «За заслуги перед Отечеством III степени». Также награду получил ещё один сотрудник данного предприятия.

Накануне, 10 июля, в рамках выставки «Агрофест - 2019» губернатор Пермского края Максим Решетников вручил представителям сельскохозяйственной отрасли государственные награды.

Директор ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» Пётр Степанович Бельков был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством III степени» за большой вклад в развитие сельского хозяйства и добросовестную работу на протяжении многих лет.

Также была вручена награда сотруднику ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» за заслуги в области сельского хозяйства и добросовестную многолетнюю работу. Слесарю-ремонтнику птицефабрики Михаилу Сухоплюеву было присвоено почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».

В свою очередь губернатор Прикамья Максим Решетников отметил: «Я очень рад и счастлив, что мы вручаем такие почётные награды работникам сельского хозяйства. Вы внесли огромный вклад в развитие этой отрасли и Пермского края в целом. Спасибо, продолжайте в том же духе!».

Напомним, Пётр Степанович Бельков уже был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени», а в этом году ему присвоена награда уже III степени. Высшей степенью ордена «За заслуги перед Отечеством» является I степень.