Стало известно, от чего умер 20-летняя звезда Disney

Талантливый молодой актёр скончался несколько дней назад. Уже названа предварительная причина трагедии.

Издание Entertainment Tonight со ссылкой на семью актёра Камерона Бойса сообщила, что стала известна причина смерти молодого артиста.

По сведениям источника, ночью у Бойса произошёл приступ, вызванный эпилепсией, от которой молодой человек страдал долгое время. Однако судмедэксперты Лос-Анджелеса заявили, что причина смерти расследуется до сих пор.

Напомним, Камерон Бойс умер 7 июля в возрасте 20 лет. Он родился 28 мая 1999 года и за свою карьеру успел сыграть в фильмах «Зеркала» и «Одноклассники», а также в проектах «Дисней» «Джесси» и «Наследники».