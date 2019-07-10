Шоу-бизнес

Константин Большаков
10 Июля, 2019 18:55

Стало известно, от чего умер 20-летняя звезда Disney

Камерон Бойс.
Источник: atelevisao.com
#артисты

#Дисней

#Бойс
Лос-Анджелес, 10 Июля - DIXINEWS.

Талантливый молодой актёр скончался несколько дней назад. Уже названа предварительная причина трагедии.

Издание Entertainment Tonight со ссылкой на семью актёра Камерона Бойса сообщила, что стала известна причина смерти молодого артиста.

По сведениям источника, ночью у Бойса произошёл приступ, вызванный эпилепсией, от которой молодой человек страдал долгое время. Однако судмедэксперты Лос-Анджелеса заявили, что причина смерти расследуется до сих пор.

Напомним, Камерон Бойс умер 7 июля в возрасте 20 лет. Он родился 28 мая 1999 года и за свою карьеру успел сыграть в фильмах «Зеркала» и «Одноклассники», а также в проектах «Дисней» «Джесси» и «Наследники».

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Знаменитую актрису приговорили к тюрьме после встречи с Путиным
Экстренно госпитализирован знаменитый российский актёр
Тор из «Мстителей» объяснил причины ухода из кино
Читайте в рубрике:
Обнародованы гонорары российских юмористов
РЖД пообещала проверку после выходки Пугачёвой на Рижском вокзале
В Москве экстренно госпитализировали Лидию Федосееву-Шукшину


Загрузка...
Радикалы лютуют: в Харькове "повесили" депутатов!
Гибель моряков-подводников и авиарейсы в Чехию
Пуск новой противоракеты российской системы ПРО
Грузия не сможет компенсировать потерю турпотока из России
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве стартовал очередной бизнес-акселератора для женщин
Москва, 10 Июля, 20:05.
Для начинающих предпринимателей в Москве заработала "Бизнес-гостиная"
Лос-Анджелес, 10 Июля, 18:55.
Стало известно, от чего умер 20-летняя звезда Disney
Донецк, 10 Июля, 18:46.
Сообщается о погибших при обстреле автоколонны с губернатором Донецкой области
Санкт-Петербург, 10 Июля, 18:13.
Цель «Яблока» - не победа на выборах, а слив конкурентов
Волгоград, 10 Июля, 17:35.
В Волгограде подорожали помидоры и огурцы
Уфа, 10 Июля, 17:05.
Муж Луизы Хайруллиной сделал откровенное признание
Москва, 10 Июля, 16:56.
Кудрин не поверил в рост доходов россиян
Челябинск, 10 Июля, 16:45.
В ХК «Трактор» вернулся Андрей Попов
Екатеринбург, 10 Июля, 16:05.
Правую полосу на улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге перекроют на 10 дней
Москва, 10 Июля, 15:29.
Россия потратит 200 млрд рублей на новый авианосец
Берлин, 10 Июля, 14:03.
Ангела Меркель снова начала трястись (ВИДЕО)





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия