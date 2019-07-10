Армия и оружие

Константин Большаков
10 Июля, 2019 18:46

Сообщается о погибших при обстреле автоколонны с губернатором Донецкой области

Донбасс.
Источник: inosmip.ru
#Кириленко

#Донбасс

#Украина
Донецк, 10 Июля - DIXINEWS.

Машина с чиновником оказалась в зоне боевых действий. При обстреле погиб один из военных.

В Донбассе, где не заканчивается вооружённый конфликт, обстреляли автоколонну с машиной губернатора Донецкой области Украины Павлом Кириленко. Об этом сообщило местное издание «Украинская правда».

В результате обстрела Кириленко ранений не получил. Уточняется, что инцидент случился в районе южной окраины посёлка Гранитное.

- В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб, - сказано в сообщении.

Ещё один украинский военный получил ранения, добавляет источник издания.

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