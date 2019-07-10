Сообщается о погибших при обстреле автоколонны с губернатором Донецкой области

Машина с чиновником оказалась в зоне боевых действий. При обстреле погиб один из военных.

В Донбассе, где не заканчивается вооружённый конфликт, обстреляли автоколонну с машиной губернатора Донецкой области Украины Павлом Кириленко. Об этом сообщило местное издание «Украинская правда».

В результате обстрела Кириленко ранений не получил. Уточняется, что инцидент случился в районе южной окраины посёлка Гранитное.

- В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб, - сказано в сообщении.

Ещё один украинский военный получил ранения, добавляет источник издания.