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Константин Большаков
10 Июля, 2019 18:46
Сообщается о погибших при обстреле автоколонны с губернатором Донецкой области
Донбасс.
Источник: inosmip.ru
Донецк, 10 Июля - DIXINEWS.
Машина с чиновником оказалась в зоне боевых действий. При обстреле погиб один из военных.
В Донбассе, где не заканчивается вооружённый конфликт, обстреляли автоколонну с машиной губернатора Донецкой области Украины Павлом Кириленко. Об этом сообщило местное издание «Украинская правда».
В результате обстрела Кириленко ранений не получил. Уточняется, что инцидент случился в районе южной окраины посёлка Гранитное.
- В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб, - сказано в сообщении.
Ещё один украинский военный получил ранения, добавляет источник издания.
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