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Константин Большаков
10 Июля, 2019 17:05

Муж Луизы Хайруллиной сделал откровенное признание

Задержание Луизы Хайруллиной в Казани.
Источник: tatar-inform.ru
#Хайрулинна

#МВД

#Салават
Уфа, 10 Июля - DIXINEWS.

Мужчина заявил, что вогнал семью в долги из-за азартных игр. И попросил у жены украсть деньги из банка, где она работала.

Марат Хайруллин, муж кассирши банка из Салавата Луизы Хайрулинной, которая в конце мая пропала с более чем 20 млн рублей, похищенными с работами, дал интервью «Первому каналу». Его эксклюзивно покажут в телепередаче «Пусть говорят».

Как признался Хайруллин, он загнал семью в долги, играя на тотализаторе, и уговорил жену пойти на воровство. Сначала он просил украсть 50 тысяч рублей, но потом ему понадобились сразу 25 млн рублей.

Также Хайруллин заявил, что поедет на телевидение, чтобы попросить у россиян финансовой помощи. Таким способом он хочет рассчитать с банком.

Однако «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД России уже сообщил, что Марат Хайруллин задержан полицией. Расследование в отношении современных «Бонни и Клайда» продолжается.

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