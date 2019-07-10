Кудрин не поверил в рост доходов россиян

Прогнозы правительства глава СП считает слишком оптимистичными. Достигнуть самых минимальных показателей будет сложно.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что прогноз министерства финансов РФ по росту реальных доходов граждан на 1% по итогам текущего года является слишком оптимистичным. Слова господина Кудрина передал «Коммерсант».

Объясняя своё мнение, чиновник напомнил, что в первом квартале 2019 года реальные доходы россиян падали на 2,3%. Поэтому достижения даже скромного показателя в 1% будет проблематичным.

Также Кудрин отметил, что прогноз по росту российской экономики в 1,3% находится в зоне риска, напомнив, что по итогам первого квартала текущего года рост составил лишь 0,5%.