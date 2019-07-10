Экономика

Константин Большаков
10 Июля, 2019 16:56

Кудрин не поверил в рост доходов россиян

Алексей Кудрин.
Источник: interessant.ru
#Кудрин

#Счётнаяпалата

#доходы
Москва, 10 Июля - DIXINEWS.

Прогнозы правительства глава СП считает слишком оптимистичными. Достигнуть самых минимальных показателей будет сложно.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что прогноз министерства финансов РФ по росту реальных доходов граждан на 1% по итогам текущего года является слишком оптимистичным. Слова господина Кудрина передал «Коммерсант».

Объясняя своё мнение, чиновник напомнил, что в первом квартале 2019 года реальные доходы россиян падали на 2,3%. Поэтому достижения даже скромного показателя в 1% будет проблематичным.

Также Кудрин отметил, что прогноз по росту российской экономики в 1,3% находится в зоне риска, напомнив, что по итогам первого квартала текущего года рост составил лишь 0,5%.

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