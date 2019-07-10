Технологии и наука

Константин Большаков
10 Июля, 2019 15:29

Россия потратит 200 млрд рублей на новый авианосец

Авианосец.
Источник: warfiles.ru
#Филиппов

#авианосец

#министерствообороны
Москва, 10 Июля - DIXINEWS.

Огромное судно начнут создавать через несколько лет. Модель уже готова.

Глава «Крыловского государственного научного центра» Павел Филиппов заявил, что на создание малого неатомного авианосца потребуются 5 лет работы и 200 млрд рублей. Слова доктора технических наук передаёт РИА «Новости».

- Мы разработали концептуальную модель многоцелевого авианосца с газотурбинной установкой малого водоизмещения, порядка 40 тысяч тонн, - сказал Филиппов.

По его словам, такой авианосец сможет принимать до 40 самолётов и вертолётов. В ближайшие три года работы по возведению судна не начнутся, но далее Минобороны выдаст техническое задание на разработку техпроекта.

Ожидается, что строительство авианосца начнётся «в районе 2023 года», добавил учёный.

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