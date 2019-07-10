Россия потратит 200 млрд рублей на новый авианосец

Огромное судно начнут создавать через несколько лет. Модель уже готова.

Глава «Крыловского государственного научного центра» Павел Филиппов заявил, что на создание малого неатомного авианосца потребуются 5 лет работы и 200 млрд рублей. Слова доктора технических наук передаёт РИА «Новости».

- Мы разработали концептуальную модель многоцелевого авианосца с газотурбинной установкой малого водоизмещения, порядка 40 тысяч тонн, - сказал Филиппов.

По его словам, такой авианосец сможет принимать до 40 самолётов и вертолётов. В ближайшие три года работы по возведению судна не начнутся, но далее Минобороны выдаст техническое задание на разработку техпроекта.

Ожидается, что строительство авианосца начнётся «в районе 2023 года», добавил учёный.