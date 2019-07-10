Ангела Меркель снова начала трястись

Странные вещи творятся со здоровьем фрау Меркель. Это уже третий раз за последний месяц.

Канцлер Германии Ангела Меркель снова начала трястись во время официальной встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне, которая состоялась в Берлине. Как пишет Reuters, это уже третий подобный инцидент за последние три недели.

Кадры появились в твиттере, там видно, как Меркель, стоя рядом с финским коллегой, начинает трястись, после чего политики проходят для встречи дальше.

#Merkel zittert ein drittes Mal heute beim Empfang des Ministerpräsidenten Antti Rinne. Vielleicht sollte sie sich wirklich mal ernsthaft durchchecken lassen. Das hat nichts mit Schwäche zeigen zu tun! pic.twitter.com/wAcgCwqXRc — Basti (@djcooky78) 10 июля 2019 г.

Впервые подобное поведение было замечено за фрау Меркель 18 июня, когда она принимала президента Украины Владимира Зеленского. Второй раз 27 июня во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Сама Меркель заявляла, что со здоровьем у неё всё в порядке.