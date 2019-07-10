Политика

Константин Большаков
10 Июля, 2019 14:03

Ангела Меркель снова начала трястись

Ангела Меркель.
Источник: newsone.ua
#Меркель

#Германия

#странное
Берлин, 10 Июля - DIXINEWS.

Странные вещи творятся со здоровьем фрау Меркель. Это уже третий раз за последний месяц.

Канцлер Германии Ангела Меркель снова начала трястись во время официальной встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне, которая состоялась в Берлине. Как пишет Reuters, это уже третий подобный инцидент за последние три недели.

Кадры появились в твиттере, там видно, как Меркель, стоя рядом с финским коллегой, начинает трястись, после чего политики проходят для встречи дальше.

Впервые подобное поведение было замечено за фрау Меркель 18 июня, когда она принимала президента Украины Владимира Зеленского. Второй раз 27 июня во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Сама Меркель заявляла, что со здоровьем у неё всё в порядке.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Зеленского снова поймали за странным поведением
Зеленский подвергся критике за бездействие в отношении Ангелы Меркель
Порошенко решил напоследок ещё раз подгадить России
Читайте в рубрике:
Путин рассказал, почему не обиделся на оскорбившего его грузинского журналиста
Президент Грузии выступила с обращением к властям России
Стало известно о тёплых отношениях между Зеленским и Трампом


Загрузка...
Грузия не сможет компенсировать потерю турпотока из России
Радикалы лютуют: в Харькове "повесили" депутатов!
Пуск новой противоракеты российской системы ПРО
Путин встретится на G20 с Трампом, Макроном и Мэй
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правую полосу на улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге перекроют на 10 дней
Москва, 10 Июля, 15:29.
Россия потратит 200 млрд рублей на новый авианосец
Берлин, 10 Июля, 14:03.
Ангела Меркель снова начала трястись (ВИДЕО)
Москва, 10 Июля, 13:39.
Российский военный корабль зашёл в зону учений НАТО и Украины
Казань, 10 Июля, 11:55.
Гордость Татарстана против итальянского «пижона»
Ростов-на-Дону , 10 Июля, 11:50.
В МЧС озвучили предварительную причину пожара в Ростовском музыкальном театре
Москва, 10 Июля, 11:36.
В Кремле прокомментировали инцидент с кортежем Путина
Омск, 10 Июля, 10:52.
Иноземцев: у правительства есть политическая воля на реализацию нацпроектов
Воронеж, 10 Июля, 10:50.
Воронежцев приглашают сдать использованные батарейки
Новосибирск, 10 Июля, 10:12.
Эксперт объяснил, от чего зависит успех нацпроектов
Красноярск, 10 Июля, 08:45.
В Красноярске много беременных женщин обратились за помощью к медикам
Москва, 09 Июля, 23:07.
Таинственный координатор Гудкова помог ему организовать цех по подделке подписей в поддержку Соловьева





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия