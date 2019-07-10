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Константин Большаков
10 Июля, 2019 14:03
Ангела Меркель снова начала трястись
Ангела Меркель.
Источник: newsone.ua
Берлин, 10 Июля - DIXINEWS.
Странные вещи творятся со здоровьем фрау Меркель. Это уже третий раз за последний месяц.
Канцлер Германии Ангела Меркель снова начала трястись во время официальной встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне, которая состоялась в Берлине. Как пишет Reuters, это уже третий подобный инцидент за последние три недели.
Кадры появились в твиттере, там видно, как Меркель, стоя рядом с финским коллегой, начинает трястись, после чего политики проходят для встречи дальше.
Впервые подобное поведение было замечено за фрау Меркель 18 июня, когда она принимала президента Украины Владимира Зеленского. Второй раз 27 июня во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Сама Меркель заявляла, что со здоровьем у неё всё в порядке.
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