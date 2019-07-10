Армия и оружие

Константин Большаков
10 Июля, 2019 13:39

Российский военный корабль зашёл в зону учений НАТО и Украины

Сторожевой корабль "Сметливый".
Источник: goodfon.ru
#НАТО

#Украина

#военныеучения
Москва, 10 Июля - DIXINEWS.

Киевские военные уже выразили протест. Однако на нашем корабле были проблемы со связью.

ВМС Украины на своей странице в фейсбуке сообщило, что 10 июля российский сторожевой корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» оказался в закрытой зоне, где украинские военные проводили совместные учения с НАТО.

В этом районе велись практические стрельбы. По заявлению Украины, российский корабль не отвечал на запросы с украинского фрегата «Гетман Сагайдычный», вероятно, имея проблемы со связью.

Российские военные инцидент пока не прокомментировали. Тем временем в Украине призвали международное сообщество обратить внимание на действия России в Черноморском регионе, которые, якобы, имеют «систематическое нарушение».

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