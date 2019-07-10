В Кремле прокомментировали инцидент с кортежем Путина

Глава государства накануне посетил Екатеринбург. В СМИ написали, будто бы под колёса его кортежа чуть не попала девушка.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о том, как в Екатеринбурге чуть не попала под колёса кортежа главы государства девушка, не соответствует действительности. Слова Пескова передаёт РИА «Новости».

- Президент в Екатеринбурге остановился, чтобы поговорить с горожанами. Вот как было на самом деле, - сказал представитель Кремля.

При этом Песков подтвердил, что одной из девушек действительно понадобилась медицинская помощь, однако это произошло в стенах Уральского федерального университета – студентка перенервничала и ей помогли президентские медики.

Напомним, ранее «Коммерсант» написал, что когда кортеж Путина отъезжал от УрФУ, к нему бросилась девочка, в результате чего президенту пришлось выйти из машины и помочь ей.