Путин рассказал, почему не обиделся на оскорбившего его грузинского журналиста

Российский лидер считает, что обращать внимание на такого человека «много чести». И выступил против санкций в отношении Тбилиси.

Президент России Владимир Путин заявил, что выступает против введения санкций в отношении Грузии. Слова российского лидера передал «Интерфакс».

Как пояснил Путин, он не станет этого делать из уважения к грузинскому народу, и не будет предпринимать ничего, что могло бы осложнить российско-грузинские отношения.

Кроме того, президент выступил против уголовного преследования грузинского журналиста Георгия Габунии, который оскорбил его, выступая на телеканале «Рустави-2».

- Много чести против таких возбуждать уголовные дела, пусть вещает дальше, - резюмировал Владимир Путин.