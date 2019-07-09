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Константин Большаков
9 Июля, 2019 20:00
Путин рассказал, почему не обиделся на оскорбившего его грузинского журналиста
Владимир Путин.
Источник: kremlin.ru
Москва, 09 Июля - DIXINEWS.
Российский лидер считает, что обращать внимание на такого человека «много чести». И выступил против санкций в отношении Тбилиси.
Президент России Владимир Путин заявил, что выступает против введения санкций в отношении Грузии. Слова российского лидера передал «Интерфакс».
Как пояснил Путин, он не станет этого делать из уважения к грузинскому народу, и не будет предпринимать ничего, что могло бы осложнить российско-грузинские отношения.
Кроме того, президент выступил против уголовного преследования грузинского журналиста Георгия Габунии, который оскорбил его, выступая на телеканале «Рустави-2».
- Много чести против таких возбуждать уголовные дела, пусть вещает дальше, - резюмировал Владимир Путин.
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