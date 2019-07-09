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Константин Большаков
9 Июля, 2019 15:12
Президент Грузии выступила с обращением к властям России
Саломе Зурабишвили.
Источник: newsone.ua
Тбилиси, 09 Июля - DIXINEWS.
Она попросила Москву не идти на поводу у грузинских радикалов. Хотя ранее сама позволяла себе резкие высказывания в адрес РФ.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России с просьбой не идти на поводу у грузинских радикалов. Как пишет «Грузия.Online», такое заявление Зурабишвили сделала на брифинге.
Кроме того, грузинский лидер призвала все стороны к мирному решению конфликта.
- Я призываю руководство России не поддаваться на эскалацию. Будет парадокс, если соседняя страна ответит на провоцирование, начатое по ее же характеристике «радикальными силами» и этим будет способствовать деструктивным целям, - сказала политик.
Напомним, ранее в Госдуме рекомендовали правительству РФ ввести санкции против Грузии, запретив поставки вина и минеральных вод, а также ограничив денежные переводы в эту страну.
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