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Константин Большаков
9 Июля, 2019 14:54
Расширять РПЛ до 18 команд не будут как минимум несколько лет
Сергей Прядкин.
Источник: twitter.com
Москва, 09 Июля - DIXINEWS.
Сначала футбольные чиновники хотят подождать ЧМ-2022. Ведь из-за него и так придётся сдвигать календарь игр.
Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что расширять чемпионат не будут как минимум до 2022 года. Слова футбольного чиновника приводит «Sports.ru».
- При масштабах нашей страны было бы хорошо, чтобы у нас было больше команд в чемпионате. Но надо учитывать финансовую стабильность клубов. Пока мы не готовы к этому, - сказал он.
Кроме того, рассматривать вопрос об увеличении числа клубом можно будет только после 2022 года – в конце этого года пройдёт чемпионат мира в Катаре, из-за чего национальные чемпионаты будут сокращены на 1,5 месяца. В частности, в России уберут все игры из ноября и декабря.
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