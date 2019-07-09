В Кремле ответили, будут ли вводить санкции против Грузии

Такое решение должны принимать в кабмине и президент. Пока что его не было.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о введении санкций в отношении Грузии пока не принято. Представитель Кремля также напомнил, что подобные решения принимаются главой государства и правительством, пишут РИА «Новости».

При этом Песков отметил, что в Госдуме единодушно выступили за введение санкций против Тбилиси.

Напомним, депутаты Госдумы ранее рекомендовали правительству страны рассмотреть введение экономических санкций в отношении Грузии. В нижней палате парламента предложили запретить поставки вина и минеральной воды из Грузии, а также ограничить денежные переводы.

Причиной для такой реакции стало выступление грузинского журналиста Георгия Габунии на телеканале «Рустави-2» 7 июля, когда он нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина.