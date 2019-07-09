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Константин Большаков
9 Июля, 2019 14:18
В Кремле ответили, будут ли вводить санкции против Грузии
Кремль.
Источник: yandex.net
Москва, 09 Июля - DIXINEWS.
Такое решение должны принимать в кабмине и президент. Пока что его не было.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о введении санкций в отношении Грузии пока не принято. Представитель Кремля также напомнил, что подобные решения принимаются главой государства и правительством, пишут РИА «Новости».
При этом Песков отметил, что в Госдуме единодушно выступили за введение санкций против Тбилиси.
Напомним, депутаты Госдумы ранее рекомендовали правительству страны рассмотреть введение экономических санкций в отношении Грузии. В нижней палате парламента предложили запретить поставки вина и минеральной воды из Грузии, а также ограничить денежные переводы.
Причиной для такой реакции стало выступление грузинского журналиста Георгия Габунии на телеканале «Рустави-2» 7 июля, когда он нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина.
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