Экология

Константин Большаков
9 Июля, 2019 13:41

Россиянам пригрозили эпидемиями за кормление голубей

Кормление голубей.
Источник: fotoload.ru
#голуби

#птицы

#Чернова
Москва, 09 Июля - DIXINEWS.

Птиц становится слишком много, если люди подкармливают их. Это может стать причиной вспышек заболеваний.

Научный сотрудник Союза охраны птиц Елена Чернова заявила, что подкармливание голубей может привести к эпидемиям. Слова специалиста приводит радиостанция «Говорит Москва».

Кроме того, дополнительно кормить голубей не имеет смысла, заметила Чернова.

- Если их начинать подкармливать, они начинают доминировать в биоценозе и чрезмерно размножаться. Заканчивается это всё эпидемиями, часть из которых может оказаться опасной для человека, - добавила специалист.

В качестве примера Чернова привела Венецию, где давно ввели штрафы за кормление голубей, но заметила, что в Москве и Санкт-Петербурге ситуация абсолютно нормальная, тогда как в Магадане штрафуют на сумму от 2,5 до 5 тысяч рублей за кормёжку этих птиц.

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