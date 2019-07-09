Россиянам пригрозили эпидемиями за кормление голубей

Птиц становится слишком много, если люди подкармливают их. Это может стать причиной вспышек заболеваний.

Научный сотрудник Союза охраны птиц Елена Чернова заявила, что подкармливание голубей может привести к эпидемиям. Слова специалиста приводит радиостанция «Говорит Москва».

Кроме того, дополнительно кормить голубей не имеет смысла, заметила Чернова.

- Если их начинать подкармливать, они начинают доминировать в биоценозе и чрезмерно размножаться. Заканчивается это всё эпидемиями, часть из которых может оказаться опасной для человека, - добавила специалист.

В качестве примера Чернова привела Венецию, где давно ввели штрафы за кормление голубей, но заметила, что в Москве и Санкт-Петербурге ситуация абсолютно нормальная, тогда как в Магадане штрафуют на сумму от 2,5 до 5 тысяч рублей за кормёжку этих птиц.