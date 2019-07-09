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Константин Большаков
9 Июля, 2019 13:41
Россиянам пригрозили эпидемиями за кормление голубей
Кормление голубей.
Источник: fotoload.ru
Москва, 09 Июля - DIXINEWS.
Птиц становится слишком много, если люди подкармливают их. Это может стать причиной вспышек заболеваний.
Научный сотрудник Союза охраны птиц Елена Чернова заявила, что подкармливание голубей может привести к эпидемиям. Слова специалиста приводит радиостанция «Говорит Москва».
Кроме того, дополнительно кормить голубей не имеет смысла, заметила Чернова.
- Если их начинать подкармливать, они начинают доминировать в биоценозе и чрезмерно размножаться. Заканчивается это всё эпидемиями, часть из которых может оказаться опасной для человека, - добавила специалист.
В качестве примера Чернова привела Венецию, где давно ввели штрафы за кормление голубей, но заметила, что в Москве и Санкт-Петербурге ситуация абсолютно нормальная, тогда как в Магадане штрафуют на сумму от 2,5 до 5 тысяч рублей за кормёжку этих птиц.
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