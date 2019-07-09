|
Константин Большаков
9 Июля, 2019 13:14
Путин назвал настоящую причину инцидента в Керченском проливе
Владимир Путин и Оливер Стоун.
Источник: 123images.co
Москва, 09 Июля - DIXINEWS.
Бывший украинский лидер таким образом пытался удержать власть. Ему нужно было особое положение в стране, чтобы отменить выборы.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года был специально устроен экс-президентом Украины Петром Порошенко. Такое заявление Путин сделал в беседе с американским режиссёром Оливером Стоуном, передаёт «Первый канал».
Как пояснил российский лидер, Порошенко знал, что на выборах его не поддержат на востоке и юге страны, а потому использовал эту провокацию для нагнетания обстановки и введения особого положения.
- Хотелось во что бы то ни стало удержать власть, - резюмировал Путин.
Напомним, инцидент в Керченском проливе произошёл 25 ноября прошлого года. В результате российские пограничники задержали корабли и их экипажи. Украинские моряки были арестованы.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Загрузка...
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия