Мэрия Москвы отреагировала на расследование Голунова

Власти хотят опросить, довольны ли москвичи ритуальными услугами. Расследование о сфере публиковали в начале июля десятки СМИ.

Департамент средств массовой информации и рекламы администрации Москвы объявил конкурс на проведение социального опроса по поводу качества ритуальных услуг в столице. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Тендер был объявлен 26 июня. Его стоимость составляет чуть больше 1,1 млн рублей. Деньги будут выделены из городского бюджета.

Как пишут «Ведомости», исполнитель заказа должен будет за 60 дней организовать соцопрос и подготовить аналитический опрос по его результатам.

Напомним, задержанный в июне журналист Иван Голунов работал над расследованием о сфере ритуальных услуг в Москве и области. 1 июля его расследование было опубликовано и перепечатано десятками российских и зарубежных СМИ.