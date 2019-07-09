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Константин Большаков
9 Июля, 2019 12:14
Стало известно о тёплых отношениях между Зеленским и Трампом
Владимир Зеленский.
Источник: tass.ru
Киев, 09 Июля - DIXINEWS.
В Киеве полагают, что лидеры нашли между собой общий язык. И вскоре Зеленский приедет с визитом в Вашингтон.
Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что на этой неделе представители команды украинского лидера Владимира Зеленского приедут в Вашингтон для подготовки визита президента. Такое заявление Чалый сделал в беседе с «Голосом Америки».
Члены команды Зеленского определят дату его приезда и рабочую программу. Ожидается, что визит будет подготовлен в августе-сентябре.
- Ни президенту Зеленскому, ни Украине, ни США не нужна просто картинка двух президентов. Они между собой найдут химию. Они уже в телефонных разговорах между собой нашли эту химию отношений. Другое дело — каким будет содержание, - резюмировал Чалый.
Напомним, накануне Владимир Зеленский пригласил российского президента Владимира Путина встретиться в Минске.
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