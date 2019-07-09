Дело Луизы Хайруллиной приняло неожиданный оборот

Её супруг заявил, что проиграл все украденные деньги. Так ли это, выяснит полиция, но сумма действительно не была найдена.

Муж Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 млн рублей из банка в Салавате, где она работала кассиром, заявил, что проиграл деньги. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на источник в полиции.

Так, мужчина заявил, что собирается ехать в Москву на телевидение, чтобы попросить у россиян помощи в сборе денег, которые придётся вернуть банку.

Напомним, Хайруллина и её семья были найдены 4 июля в Казани на съёмной квартире. Правоохранителям удалось отследить звонок одного из её детей деду. Сейчас устанавливается местоположение похищенных денег.