Иркутский чиновник спасал свой дом во время наводнения

Он заставил коммунальщиков спасать свой коттедж. И теперь деятельностью госслужащего заинтересовались силовики.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился в областное СУ СКР с требованием проверить законность действий главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова. Как сказано на официальном портале региона, чиновник использовал коммунальные службы для спасения своего коттеджа во время наводнения.

На время разбирательства Худоногова отстранили от исполнения обязанностей главы муниципалитета.

- Глава региона также потребовал от Сергея Худоногова предоставить пояснение для оценки данных действий, - сказано в сообщении.

Исполнять обязанности главы района будет заместитель Худоногова Анатолий Крупенев.