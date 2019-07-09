Финансы

Константин Большаков
9 Июля, 2019 09:56

Стали известны самые богатые чиновники России

Деньги.
Источник: dp.ru
#чиновники

#доходы

#Forbes
Москва, 09 Июля - DIXINEWS.

Доход лидера рейтинга приблизился к 10 млрд рублей. А он работает даже не в Москве.

Журнал Forbes составил рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов. Список возглавил депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, основатель группы компаний «Владимирский стандарт».

Так, за 2018 год Антов заработал около 9,97 млрд рублей. Второе место занял депутат заксобрания Челябинской области Константин Струков, состояние которого оценили в 1,9 млрд долларов. За 2018 год совладелец компании «Южуралзолото» задекларировал доход в размере 4,46 млрд рублей.

Наконец третье место досталось депутату Белгородской областной думы Сергею Гусеву, владельцу местной кондитерской фабрики «Славянка». В 2018 году семья Гусева заработала 2,84 млрд рублей.

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