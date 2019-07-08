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Константин Большаков
8 Июля, 2019 19:33
Названа дата окончания войны в Донбассе
Война на Донбассе.
Источник: narodna-pravda.ua
Киев, 08 Июля - DIXINEWS.
Конфликт может быть завершён в течение года. Так считает новый украинский лидер.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что конфликт на Донбассе закончится через год. Как пишет «Интерфакс-Украина», такое мнение Зеленский озвучил в ходе брифинга на саммите Украина - Европейский союз.
Украинский лидер сказал, что стороны движутся к устойчивому прекращению огня, хоть и не так быстро, как хотелось бы.
- Потому что фактически мы двигаемся по минному полю, во всех смыслах этого слова, - подчеркнул Зеленский.
Также Владимир Зеленский добавил, что единственное «оружие», которое остановит войну, это дипломатия, а впереди много работы по восстановлению Донбасса.
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