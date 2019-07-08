Названа дата окончания войны в Донбассе

Конфликт может быть завершён в течение года. Так считает новый украинский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что конфликт на Донбассе закончится через год. Как пишет «Интерфакс-Украина», такое мнение Зеленский озвучил в ходе брифинга на саммите Украина - Европейский союз.

Украинский лидер сказал, что стороны движутся к устойчивому прекращению огня, хоть и не так быстро, как хотелось бы.

- Потому что фактически мы двигаемся по минному полю, во всех смыслах этого слова, - подчеркнул Зеленский.

Также Владимир Зеленский добавил, что единственное «оружие», которое остановит войну, это дипломатия, а впереди много работы по восстановлению Донбасса.