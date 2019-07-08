Политика

Константин Большаков
8 Июля, 2019 17:51

Зеленский позвал Путина поговорить в Минске

Владимир Зеленский.
Источник: riafan.ru
#Зеленский

#Путин

#Лукашенко
Киев, 08 Июля - DIXINEWS.

Теперь остаётся ответ за Москвой. В Киеве готовы провести встречу с российскими коллегами на нейтральной территории.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Минске. Такую идею Зеленский опубликовал на своей странице в фейсбуке.

- Хочу обратиться к президенту России Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо, давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе, - сказал Зеленский в своём видеообращении к Путину.

Он также выразил уверенность, что президент Беларуси Александр Лукашенко будет рад принять их в Минске. Также Зеленский добавил, что саммит нужно провести при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и президента Франции Эммануэля Макрона.

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