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Константин Большаков
8 Июля, 2019 17:51
Зеленский позвал Путина поговорить в Минске
Владимир Зеленский.
Источник: riafan.ru
Киев, 08 Июля - DIXINEWS.
Теперь остаётся ответ за Москвой. В Киеве готовы провести встречу с российскими коллегами на нейтральной территории.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Минске. Такую идею Зеленский опубликовал на своей странице в фейсбуке.
- Хочу обратиться к президенту России Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо, давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе, - сказал Зеленский в своём видеообращении к Путину.
Он также выразил уверенность, что президент Беларуси Александр Лукашенко будет рад принять их в Минске. Также Зеленский добавил, что саммит нужно провести при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и президента Франции Эммануэля Макрона.
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