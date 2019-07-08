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Константин Большаков
8 Июля, 2019 17:20
В МИД ответили на оскорбления Путина по грузинскому ТВ
Мария Захарова.
Источник: msn.com
Москва, 08 Июля - DIXINEWS.
Самим гражданам Грузии не понравилась данная выходка одного из местных журналистов. С осуждением выступила и глава государства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ведомстве возмущены выступлением грузинского телеведущего Георгия Габунии, который оскорбил президента РФ Владимира Путина. Слова Захаровой передаёт радиостанция «Говорит Москва».
- Это беда Грузии,- подчеркнула Захарова, отвечая на вопрос журналистов.
Инцидент произошёл накануне вечером, 7 июля. Габуния начал свою авторскую программу «Постскриптум», нецензурно оскорбляя Путина на русском языке. Это вызвало протесты и телеканалу пришлось остановить вещание на некоторое время.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила поступок ведущего, сказав, что такое поведение противоречит традициям страны и способствует обострению отношений с Москвой.
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