Политика

Константин Большаков
8 Июля, 2019 17:20

В МИД ответили на оскорбления Путина по грузинскому ТВ

Мария Захарова.
Источник: msn.com
#МИД

#Захарова

#Путин
Москва, 08 Июля - DIXINEWS.

Самим гражданам Грузии не понравилась данная выходка одного из местных журналистов. С осуждением выступила и глава государства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ведомстве возмущены выступлением грузинского телеведущего Георгия Габунии, который оскорбил президента РФ Владимира Путина. Слова Захаровой передаёт радиостанция «Говорит Москва».

- Это беда Грузии,- подчеркнула Захарова, отвечая на вопрос журналистов.

Инцидент произошёл накануне вечером, 7 июля. Габуния начал свою авторскую программу «Постскриптум», нецензурно оскорбляя Путина на русском языке. Это вызвало протесты и телеканалу пришлось остановить вещание на некоторое время.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила поступок ведущего, сказав, что такое поведение противоречит традициям страны и способствует обострению отношений с Москвой.

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