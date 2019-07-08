Грузчикам из Шереметьево подняли зарплату до 200 тысяч рублей

Так руководство аэропорта хочет справиться с задержками багажа. Но поможет ли это?

Руководство «Шереметьево хэндлинг» повысило грузчикам зарплату в 5 раз, однако это не помогло решить проблему с задержками багажа. Об этом написали «Ведомости».

Как рассказал гендиректор Шереметьево Михаил Василенко, если ранее зарплата грузчиков составляла 45 тысяч рублей в месяц, то с июля она выросла до 200 тысяч рублей.

Василенко при этом не уточнил, будут ли получать повышенную зарплату все сотрудники или только новые. В Минтрансе РФ пояснили, что сейчас идёт набор персонала и Шереметьево хочет нанять до 400 грузчиков.

Напомним, проблемы с доставкой багажа в Шереметьево возникли в конце июня из-за несостоявшихся трансферных стыковок.