Зеленскому стали угрожать из-за телемоста с Россией

Мероприятие должно пройти в эту пятницу. Но украинские националисты уже угрожают его сорвать.

Депутат Верховной Рады и глава «Национального корпуса» Андрей Билецкий начал угрожать президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за телемоста, который 12 июля хотят провести телеканалы «Россия 1» и NewsOne. Своё обращение Билецкий опубликовал в ютубе.

Телемост депутат назвал «информационной диверсией» и дал Зеленскому 24 часа, чтобы не допустить эфира.

Он подчеркнул, что ждёт адекватного ответа от Зеленского как «лидера государства, которое находится в состоянии войны. Не клоуна, не артиста с олигархических корпоративов, а президента».

Напомним, о проведении телемоста накануне в эфире программы «Вести недели» заявил российский ведущий Дмитрий Киселёв.