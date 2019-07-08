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Константин Большаков
8 Июля, 2019 12:15
Зеленскому стали угрожать из-за телемоста с Россией
Владимир Зеленский.
Источник: informator.news
Киев, 08 Июля - DIXINEWS.
Мероприятие должно пройти в эту пятницу. Но украинские националисты уже угрожают его сорвать.
Депутат Верховной Рады и глава «Национального корпуса» Андрей Билецкий начал угрожать президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за телемоста, который 12 июля хотят провести телеканалы «Россия 1» и NewsOne. Своё обращение Билецкий опубликовал в ютубе.
Телемост депутат назвал «информационной диверсией» и дал Зеленскому 24 часа, чтобы не допустить эфира.
Он подчеркнул, что ждёт адекватного ответа от Зеленского как «лидера государства, которое находится в состоянии войны. Не клоуна, не артиста с олигархических корпоративов, а президента».
Напомним, о проведении телемоста накануне в эфире программы «Вести недели» заявил российский ведущий Дмитрий Киселёв.
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