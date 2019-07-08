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Константин Большаков
8 Июля, 2019 11:01
Месси посоветовали научиться проигрывать после инцидента с Меделем
Удаление Лионеля Месси.
Источник: pressball.by
Рио-де-Жанейро, 08 Июля - DIXINEWS.
Такой совет аргентинцу дал наставник бразильской сборной. Ранее она обыграла «альбиселесте» в полуфинале.
Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите прокомментировал удаление аргентинца Лионеля Месси во время матча с Чили за третье место Кубка Америки. Слова специалиста приводит ESPN.
По словам Тите, «инопланетный игрок» Месси должен научиться проигрывать и проявлять больше уважения.
- Необходимо уметь принимать поражения и следить за словами, - резюмировал наставник бразильцев, которые выиграли домашний Кубок Америки.
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