Спорт

Константин Большаков
8 Июля, 2019 11:01

Месси посоветовали научиться проигрывать после инцидента с Меделем

Удаление Лионеля Месси.
Источник: pressball.by
#КубокАмерики

#Месси

#футбол
Рио-де-Жанейро, 08 Июля - DIXINEWS.

Такой совет аргентинцу дал наставник бразильской сборной. Ранее она обыграла «альбиселесте» в полуфинале.

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите прокомментировал удаление аргентинца Лионеля Месси во время матча с Чили за третье место Кубка Америки. Слова специалиста приводит ESPN.

По словам Тите, «инопланетный игрок» Месси должен научиться проигрывать и проявлять больше уважения.

- Необходимо уметь принимать поражения и следить за словами, - резюмировал наставник бразильцев, которые выиграли домашний Кубок Америки.

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