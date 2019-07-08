Месси посоветовали научиться проигрывать после инцидента с Меделем

Такой совет аргентинцу дал наставник бразильской сборной. Ранее она обыграла «альбиселесте» в полуфинале.

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите прокомментировал удаление аргентинца Лионеля Месси во время матча с Чили за третье место Кубка Америки. Слова специалиста приводит ESPN.

По словам Тите, «инопланетный игрок» Месси должен научиться проигрывать и проявлять больше уважения.

- Необходимо уметь принимать поражения и следить за словами, - резюмировал наставник бразильцев, которые выиграли домашний Кубок Америки.