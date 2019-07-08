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Константин Большаков
8 Июля, 2019 10:19
Решения зарубежных судов начнут действовать в России
Гаагский суд.
Источник: icj-cij.org
Москва, 08 Июля - DIXINEWS.
Наша страна приняла такую конвенцию. Она распространяется на гражданские и торговые иски.
В России будут вступать в силу решения зарубежных судов по гражданским и торговым делам. Как сообщается на сайте Гаагской конференции по международному частному праву, РФ приняла соответствующую Конвенцию.
Отныне на территории нашей страны будут вступать в силу решения иностранных судов, однако это не коснётся таких споров, как семейные, в области интеллектуальной собственности, касающиеся таможенных вопрос и дел о банкротстве.
Для того чтобы конвенция окончательно вступила в силу в какой-либо стране, ее необходимо ратифицировать. После этого для исполнения в России станут обязательными решения судов всех стран-участниц Гаагской конференции, указывает «Лента.ру».
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