Общество

Константин Большаков
8 Июля, 2019 10:19

Решения зарубежных судов начнут действовать в России

Гаагский суд.
Источник: icj-cij.org
#суд

#Гаага

#конвенция
Москва, 08 Июля - DIXINEWS.

Наша страна приняла такую конвенцию. Она распространяется на гражданские и торговые иски.

В России будут вступать в силу решения зарубежных судов по гражданским и торговым делам. Как сообщается на сайте Гаагской конференции по международному частному праву, РФ приняла соответствующую Конвенцию.

Отныне на территории нашей страны будут вступать в силу решения иностранных судов, однако это не коснётся таких споров, как семейные, в области интеллектуальной собственности, касающиеся таможенных вопрос и дел о банкротстве.

Для того чтобы конвенция окончательно вступила в силу в какой-либо стране, ее необходимо ратифицировать. После этого для исполнения в России станут обязательными решения судов всех стран-участниц Гаагской конференции, указывает «Лента.ру».

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