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Константин Большаков
8 Июля, 2019 09:33
Названа сумма потерь российских авиакомпаний от запрета на полёты в Грузию
Аэропорт.
Источник: twitter.com
Москва, 08 Июля - DIXINEWS.
Речь идёт о миллиардах рублей. Об этом заявил глава Минтранса.
Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что потери российских авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией составляют 3 млрд рублей. Слова чиновника приводит агентство «ТАСС».
Как пояснил Дитрих, при оценке учитывались прямые убытки и часть упущенной выгоды, но пока всё это очень предварительные оценки.
При этом ранее сообщалось, что потери перевозчикам компенсируют из бюджета страны.
Напомним, запрет на полёты в Грузию начал действовать в понедельник, 8 июля.
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