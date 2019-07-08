Транспорт

Константин Большаков
8 Июля, 2019 09:33

Названа сумма потерь российских авиакомпаний от запрета на полёты в Грузию

Аэропорт.
Источник: twitter.com
#Дитрих

#самолёты

#Грузия
Москва, 08 Июля - DIXINEWS.

Речь идёт о миллиардах рублей. Об этом заявил глава Минтранса.

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что потери российских авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией составляют 3 млрд рублей. Слова чиновника приводит агентство «ТАСС».

Как пояснил Дитрих, при оценке учитывались прямые убытки и часть упущенной выгоды, но пока всё это очень предварительные оценки.

При этом ранее сообщалось, что потери перевозчикам компенсируют из бюджета страны.

Напомним, запрет на полёты в Грузию начал действовать в понедельник, 8 июля.

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